دودة ضخمة تقطن في رأس صيني جعلته يُعاني من الصراع حوالي 30 عامًا

كشف الأطباء عن السبب الذي أرق رجلًا من مقاطعة جيانغتشي الصينية، وجعله يعاني من صداع أليم وأعراض الصرع حوالي 30 عامًا من حياته.

وذكر موقع AsiaOne، أن الصيني بدأ يعاني من صداع مبرح عام 1989 (كان عمره آنذاك 29 عاما)، وتعرض لأول هجمة لمرض الصرع أثناء لعبه الورق عندما اهتزت يداه وقدماه وخرجت رغوة من فمه وفقد وعيه.



وعرض الرجل نفسه على الأطباء خلال 30 عامًا، وتناول مختلف الأدوية للعلاج من الأمراض التي أصابت دماغه، لكنه لم يلق السكينة طوال تلك المدة ولم يشف من الألم.

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لكن زيارته الأخيرة للأطباء في تموز/يوليو الماضي، أثمرت إيجابًا على صحته، بعد أن طلب الأخصائيون منه صورة بالرنين المغناطيسي لدماغه، اكتشفوا منها وجود دودة بطول 10 سنتيمترات تعيش في رأسه.

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وأجرى الأطباء جراحة دقيقة للرجل، وأزالوا من رأسه الطفيلي، الذي قدروا بأنه دخل هذه المنطقة من الجسد لدى شربه مياها ملوثة.

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