زوجات زعماء دول "قمة السبع" يزرن "قرية الفلفل" في إقليم الباسك الفرنسي

زارت زوجات زعماء دول "مجموعة السبع"، إضافة إلى سيدتيْ أستراليا وتشيلي الأوليين، قرية صغيرة في الجزء الفرنسي من إقليم الباسك، الأحد.

وقادت سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون، نظيراتها في شوارع إسبيليت، التي تشتهر بإنتاج الفلفل.

وتقدّمت بريجيت ماكرون الجولة في شوارع القرية بصحبة سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، وزوجة رئيس الوزراء الياباني آكي آبي، وزوجة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي مالجورزاتا توسك، والسيدة الأولى في تشيلي سيسيليا موريل، مع الأسترالية جيني موريسون.

وذكرت صحيفة "لا ديبيشيه" المحلية أن السيدات الأُول شاهدن عرضاً للعبة "باسك بيلوتا"، وزرن متاجر وتذوّقن مشروب "السانجريا" محلي الصنع.

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