6 سيدات أميركيات يحتفلن بشكل جماعي بتجاوز أعمارهن المئة عام

احتفلت 6 سيدات أميركيات من مدينة ناشفيل تينيسي شرقي البلاد بشكل جماعي بتجاوز أعمارهن المئة عام، حيث أظهر فيديو نشرته صحيفة "إيه بي سي نيوز"، السيدات الستة وهن: لينا ووتر كرمان وعمرها 101 عام، ماري لويس أرنولد 103 أعوام، أنيليا كينج هاردي 104 أعوام، أوبال جيمس 105 أعوام، ماريون ليون 104 أعوام ومارلين بيتر 105 أعوام، وهن يحتفلن مع عائلاتهن وأصدقائهن لبلوغهن هذا العمر مع كعكة عيد ميلاد عليها أسماؤهن وأعمارهن.

وبدت السيدات في غاية السعادة وكأنهن يحتفلن في عام 1918 وظهرن بملابس بألوان فاتحة، مناسبة لمرحلتهن العمرية، حيث ظهرن في غايه الأناقة والجمال على الرغم من كبر سنهن.

وقالت، بينيت، إحدى المشاركات في تنظيم المبادرة: "عندما أدركنا أن هناك ستة من المعمرين في منشأة واحدة، علمنا أنه يتعين علينا إقامة حفلة لهم". "لقد أخرجنا الكلمة وكان لدينا غرفة مليئة بالناس للاستمتاع بها. كان يوما خاصا. كان للسيدات كرة".

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كما حصلت كل امرأة على جائزة المئوية من حاكم ولاية تينيسي بيل لي ورئيس بلدية ناشفيل ديفيد بريلي بالإضافة إلى إعلان من مجلس النواب في ولاية تينيسي، إشارة إلى إنجازهم في سن الشيخوخة.

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