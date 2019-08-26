شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تحافظ على صحتك.. 6 نصائح غذائية لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختيار الغذاء الصحى من الأشياء الهامة التى يجب أن يحرص عليها الجميع، ويزداد الأمر أهمية مع التقدم فى العمر، حيث يتغير جسمك خلال الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من العمر، ويحتاج لكافة العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، وهناك مجموعة من النصائح الغذائية التى يجب أن يتبعها كبار السن، نتعرف عليها، وفقا لموقع "NIH".

نصائح غذائية لكبار السن1- شرب الكثير من السوائل

مع التقدم في العمر، قد تفقد الكثير من الماء، لذا فإن شرب الماء والسوائل من الأشياء الهامة، ويمكن أن يساعدك الحليب خالى الدسم على الحفاظ على رطوبتك، ولكن قلل من المشروبات التى تحتوى على الكثير من السكريات المضافة أو الملح.



كبار السن

2- تناول الطعام مع الآخرين

الطعام يكون أكثر متعة عند تناوله مع الآخرين، وهو ما يساعد على فتح الشهية، لذا اجعل صديقك يشاركك فى تناول الطعام مرتين في الأسبوع على الأقل أو يمكنك تناول الطعام فى النادى وتكوين صداقات جديدة أو تناوله مع الأسرة وأفراد العائلة.

Advertisements

3- ضع خطة وجبات صحية

قم بعمل خطة لنظام تغذية صحى يومى، واحصل على مشورة طبيب تغذية حول مقدار الطعام الذى يجب أن تتناوله ونوعية الأطعمة الصحية التى يجب أن تضيفها لنظامك الغذائى.

4- تقسيم وجبتك

تعلم كيف تتعرف على كمية الطعام التى تتناولها حتى تتمكن من التحكم في حجم وجبتك، قم بتقسيم وجبتك حسب نوعية المواد الغذائية الموجودة فيها مثل: الخضراوات والفواكه والكربوهيدرات أو النشويات والدهون والبروتين، حتى تكون كل وجبة متكاملة العناصر الغذائية.

5-استخدام الأعشاب والتوابل

قد يبدو أن الأطعمة تفقد طعمها مع تقدمك في العمر، إذا كانت الأطباق المفضلة لديك يبدو طعمها مختلفاً، فقد يكون ذلك بسبب تغير حاسة الشم والتذوق مع كبر السن، أو كأثر جانبى لبعض الأدوية، لذا أضف نكهة لوجباتك مع الأعشاب والتوابل.

6- اسأل طبيبك عن الفيتامينات أو المكملات الغذائية

الغذاء هو أفضل طريقة للحصول على المواد الغذائية التي تحتاجها، لكن بعض الأشخاص يكون فى حاجة لتناول الأعشاب والمكملات الغذائية، اسأل طبيبك إذا كنت في حاجة إليها أم لا.