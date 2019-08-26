شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك التهاب فى المعدة.. هل يمكنك تناول السكر والأطعمة الثقيلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للتخفيف من أعراض التهاب المعدة يجب عليك تجنب الكثير من الأطعمة منها السكر والأطعمة المكررة بما في ذلك الخبز الأبيض والمكرونة.

وفقا لموقع " reference" ذكر أنه يجب أيضا تجنب شرب المشروبات الكحولية والقهوة والمشروبات الغازية، لأن هذه المشروبات يمكن أن تسبب تهيج فى بطانة المعدة أو تزيد من إنتاج الحمض.

ينصح الأطباء عادة المرضى الذين يعانون من التهاب المعدة بالتوقف عن التدخين وشرب الكحول وتعاطى العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، وتغيير خطة الطعام لديهم لتخفيف الأعراض، مع ضرورة تجنب الأطعمة الدهنية، حيث تشير الدراسات إلى أن هذه الأطعمة يمكن أن تؤدى إلى تفاقم التهاب بطانة المعدة.

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التهاب المعدة

نصائح غذائية لمرضى التهاب المعدة

من الضرورى أيضا للأشخاص المصابين بالتهاب المعدة الحفاظ على نظام غذائى غنى بالألياف يتضمن الكثير من الأطعمة الغنية بالفلافونويد مثل التفاح والكرفس والتوت البرى، تساعد الفلافونويدات فى السيطرة على نمو بيكتيريا "الهيليكوباكتر بيلوري"، وهو السبب الشائع لالتهاب المعدة.

يوصى أيضًا الأطباء بالخضار المورقة والحبوب الكاملة والفاصوليا واللوز والأطعمة الأخرى التى تحتوى على فيتامينات الكالسيوم، وتعتبر اللحوم الخالية من الدهون والتوفو وأسماك الماء البارد مصادر جيدة للبروتين.

يجب على الأشخاص المصابين بالتهاب المعدة تناول ما بين 6 إلى 8 أكواب من الماء النظيف يوميًا وممارسة الرياضة بانتظام لمدة 30 دقيقة أو أكثر، كما أنه يساعد على تناول الفيتامينات المتعددة أو مكملات بروبيوتيك أو مكملات زيت السمك لتحسين صحة الجهاز الهضمى.