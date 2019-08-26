شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لتخفيف ألم عرق النسا أثناء الحمل.. منها الحفاظ على وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرق النسا من الأمراض الشائعة بالنسبة للنساء الحوامل، خاصة خلال النصف الثاني من الحمل، وهو عبارة عن ألم شديد يمتد على طول الجزء الخلفي من الساق حتى الكعب بسبب تهيج العصب الوركي أو التهابه، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح لعلاج عرق النسا أثناء الحمل وتخفيف الأعراض، وفقاً لموقع step to health.

ويؤثر عرق النساء على أكثر من نصف النساء الحوامل وتميل إلى أن تبدأ من الشهر السادس من الحمل.



الم عرق النسا فى الحمل

طرق علاج والوقاية من عرق النسا أثناء الحمل

-من خلال التمارين والتنفس العميق، يمكنك تقوية جسمك ومنع ألم عرق النسا أثناء الحمل.

-الحفاظ على وزنك أثناء الحمل والابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون غير الصحية التى تسبب السمنة.

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-الرياضة مثل المشي لمسافات طويلة أو السباحة أو اليوجا أو البيلاتس تساعد على تقوية عضلات البطن.

- العلاج بالحرارة يمكنك استخدام الضغط الساخن في المنطقة المصابة فهذا يقلل الشعور بالألم.

-اختارى الأحذية المناسبة التي تتكيف مع الانحناء الطبيعي لظهرك.

-في حالة الجلوس لفترة طويلة، خذى قسطًا من الراحة من خلال المشي وتمديد ساقيك كل ساعتين.

-إذا كان الألم شديداً، فمن الجيد الذهاب إلى أخصائي العلاج الطبيعي والتدليك الموضعي للاسترخاء وتخفيف ألم العضلات.