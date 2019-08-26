شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك جيوب أنفية.. اعرف إزاى تتعامل معاها فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجيوب الأنفية من المشاكل الصحية المزعجة التى يعانى من الكثيرون، وهى من الحالات المزمنة التى يجب اتباع بعض النصائح للتعايش معها مع اتباع الأدوية التى يصفها الطبيب حسب حالة المريض. ويقدم الخليج 365 نصائح لمرضى جيوب الانفية فى فصل الصيف وفقا لما ذكره موقعsinussurgeryprocedure وهى:

جيوب انفية 1: ينصح مرضى جيوب الأنفية بتجنب الخروج وقت الظهيرة أو التعرض للحر الشديد. 2:الاكثار من شرب السوائل الطبيعية وخصوصا المياه والسوائل الدافئة. 3:ينصح بغسل الوجه باستمرار، وخصوصا عند الخروج فى الحر الشديد. Advertisements 4:الانتظام على تناول الأدوية التى يصفها الطبيب منعا لحدوث أى مضاعفات ومشاكل . 5:تجنب التعرض للهواء الساخن أو الأتربة والغبار. 6:الابتعاد عن مسببات الحساسية مثل الغبار ووبر الحيوانات واستنشاق العطور والروائح الكيميائية. 7:من الممكن استخدام محلول الملح للاستنشاق. 8:تجنب التدخين أو التواجد بأماكن بها مدخنون، حتى لا تسبب ضيق فى التنفس وألم شديد. 9: الاهتمام بتناول السوائل الدافئة مثل الينسون والنعناع والزنجبيل والسوائل الأخرى.

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