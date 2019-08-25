الفئران تبشر بني الإنسان بإنهاء سرطان الجلد خلال 60 ثانية

طوّر باحثون رقعة جلدية سريعة المفعول تعمل على توصيل الدواء بكفاءة لمهاجمة خلايا سرطان الجلد.

وتعد الرقعة، التي تم اختبارها في الفئران وعينات الجلد البشري، تقدماً نحو تطوير لقاح لعلاج سرطان الجلد، وسيقدم الباحثون عرضاً لها خلال الاجتماع الوطني للجمعية الكيميائية الأمريكية الذي سيعقد قريبا.

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وقال "يانبو هو"، وهو طالب دراسات عليا ساعد في تطوير الجهاز في تقرير نشره، الأحد، موقع الجمعية الأمريكية: "تحتوي الرقعة على طبقة كيميائية فريدة وطريقة عمل تسمح بتوصيل الدواء خلال دقيقة واحدة فقط".

ويمكن للمراهم الموضعية نقل الأدوية إلى الجلد، لكنها لا تستطيع اختراقها إلا لمسافة صغيرة، ورغم أن المحاقن وسيلة فعالة لتوصيل الدواء، لكنها قد مؤلمة، ويمكن أن تكون غير مريحة للمرضى، مما يؤدي إلى عدم امتثالهم للدواء.

وأوضح أن الرقعة الجلدية التي سماها الباحثون "Microneedle" أعدت بطريقة الطلاء طبقة تلو الأخرى، وهي طريقة سهلة وخالية من الألم، ومع هذه الطريقة يطلي الباحثون سطحاً بجزيئات ذات شحنة موجبة وسالبة بالتناوب، مما يساعد على تشكيل قوة دفع تساعد على توصيل الأدوية بسرعة.

ووفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، فإن سرطان الجلد ينتشر في الولايات المتحدة منذ 30 عاما، ويتم تشخيص ما يقرب من 100 ألف حالة جديدة سنويا، ويموت 20 أمريكيا يوميا بسبب هذا المرض.