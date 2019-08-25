كيف تعدين طفلك للمدرسة قبل حلول موعدها بأسبوع؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أغسطس 2019 10:32 مساءً - لم يتبق سوى أياماَ قليلة على بدء العام الدراسي، ولذلك عليك إعداد وتهيئة طفلك من الناحية الصحية والنفسية لاستقبال سنة دراسية جديدة يحقق فيها النجاح والتفوق، فما هي الاستعدادات اللازمة لذلك؟

الختصاصية التربوية نجوى عليوة، تقدم لك النصائح التالية بخصوص الاستعداد للمدرسة قبل عشرة أيام مثلاً: الاستعداد الصحي: عليك بفحص نسبة الحديد لدى طفلك، وفي حال حدوث النقص فهو قد يصاب بالكسل والخمول وقلة النشاط. قدمي له قرصاَ من حمض أوميغا 3 يومياً وحسب الجرعة التي يوصى بها الطبيب، لأن هذا المكمل الغذائي مفيد جدا لفتح شهية الطفل وزيادة التركيز. Advertisements عالجي طفلك من الديدان إذا كان يعاني منها لأنها سوف تصيب بالعدوى زملاءه، كما أنها تسبب له الأنيميا وهناك بعض أنواع الديدان التي تسبب الهرش في فتحة الشرج وهي مزعجة للطفل وتسبب عدم التركيز علاوة على أضرارها الصحية.

عالجي شعر طفلك أو طفلتك من الحشرات، وتأكدي خلوه من قشرة الشعر أيضا لكي تمنحيه مظهراَ لائقاَ بين الزملاء والزميلات في المدرسة.

راجعي جدول تطعيمات طفلك وتأكدي من حصوله عليها، كما عليك الاستفسار من طبيب الأطفال عن أي أمراض منتشرة وكيفية تطعيم طفلك منها لأن بيئة المدرسة تكون المكان المناسب والواسع للعدوى. كيف تعدين طفلك نفسياً للمدرسة؟ قللي ساعات سهر طفلك بالتدريج حتى يصبح نومه مبكراً دون ضغط وعقاب.

قللي من بقاء الطفل خارج البيت مع أصحابه لكي يعتاد على جو المدرسة والبقاء داخل البيت لحل الواجبات والدراسة. امنحي طفلك فرصة إختيار الأدوات المدرسية بنفسه لكي يشتاق للمدرسة ويصبح مهيئاَ لها. تحدثي بصورة محببة عن المدرسة وفائدة التعليم ولا تتحدثي عن المدرسة كعقاب للطفل فهي ليست سجناً.

راجعي بعض دروس السنة الماضية بطريقة محببة مع الطفل، مثل مباديء القراءة، أو الحروف باللغة الانجليزية وبعض الكلمات الأساسية واعتبري ذلك إختباراُ لمهارات طفلك.

ذكري طفلك بأصدقاء وزملاء المدرسة، ومن الممكن القيام بزيارة الأقرب منهم، أو الاتصال به لكي تحفزي طفلك على العودة إلى المدرسة وتكوين حياته الاجتماعية الخاصة به.

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