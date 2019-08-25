4 أنواع من الدقيق لمرضى الضغط

يتم تعريف ضغط الدم بأنه الضغط الذي يضعه التدفق على جدران الشرايين، ويعتبر الضغط مرتفعاً عندما يكون كلاً من الرقمين الأعلى والأدنى مرتفعين عن المعدّل الصحي لفترة. فإذا تم تشخيص الحالة ينبغي عليك القيام بعدة إجراءات، أهمها تقليل ملح الطعام، وزيادة معدل المشي والنشاط البدني، وإجراء تعديلات غذائية، في صدارتها زيادة الألياف.

دقيق الحبوب الكاملة. يوفر تناول المزيد من الخضروات والفواكه جرعة جيدة من الألياف الغذائية، ويمكنك الحصول على مزيد من الألياف بانتظام عن طريق تناول دقيق الحبوب الكاملة.

أنواع الدقيق الصحي لمرضى الضغط:

* يُصنع الخبز الأسمر من دقيق القمح الكامل، وهو غني بالألياف والبروتين النباتي.

* دقيق حبوب الشوفان من أغنى أنواع العجين بالألياف، وهو مناسب لإعداد الفطائر والكعك والبانكيك.

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* دقيق الحنطة السوداء أو (الباكويت) مناسب لمن لديه حساسية من القمح، ولإعداد البانكيك والفطائر والمخبوزات الأخرى.

* دقيق الشعير مناسب أيضاً لمرضى ارتفاع ضغط الدم، ويحتوي كل 100 غرام منه على 17 غراماً من الألياف و12 غراماً من البروتين النباتي الصحي.

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