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من غير كيماويات ولا مصاريف.. إزاى تعملى تقشير طبيعى للبشرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقشير البشرة من أهم طرق العناية بها، حيث يعمل ذلك على تنعيم ونضارة البشرة وتفتيحها وحمايتها من الاسمرار علاج البقع الداكنة بها،ولكن ينصح بتجنب التقشير الكيمائى نظرا لما يسببه من اضرار عديدة على البشرة.

لذلك يقدم الخليج 365 طرق طبيعية وصحية لتقشير البشرة ونضارتها، وفقا لما ذكره موقع helloglow

الليمون والعسل                       
 

يحتوى العسل الابيض على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة وتقشيرها، كما يحتوى الليمون على نسبة عالية من الخصائص التى تعمل على تفتيح البشرة، وذلك عن طريق وضع معلقتين من العسل الأبيض على معلقة ليمون وتطبيق الخليط على البشرة ويتم تدليكه لمدة ربع ساعة، ثم غسله بالمياه الفاترة.

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زبادى وموز

تقشير

وهى من طرق التقشير الطبيعية التى تعمل على ترطيب البشرة وازالة خلايا الجلد الميتة، وذلك عن طريق خلط الزبادى مع الموز وتطبيقه على البشرة لمدة ربع ساعة ثم غسله بالمياه الفاترة.

الشوفان والعسل

يحتوى الشوفان على العديد من الخصائص والمعادن التى تعمل على تفتيح البشرة ونضارتها، وذلك عن طريق وضع معلقتين من الشوفان على معلقة عسل أبيض وتطبيق الخليط على البشرة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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