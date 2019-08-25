شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش زعل.. الضغط النفسى يؤدى للإصابة بإكزيما خلل التعرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأمراض الجلدية متنوعة ومتشعبة والكثير منها يسبب الحرج للمصابين بها نظرا لكونها ظاهرة خاصة التى تصيب الوجه أو اليد، وخلل التعرق هو أحد أنواع الإكزيما التى تسبب ظهور بثور صغيرة مملوءة بالسائل على راحات اليد وجوانب الأصابع الجزء السفلى من القدم.

الاكزيما

تستمر البثور التى تحدث فى حالة خلل التعرق لمدة ثلاثة أسابيع وتسبب حكة شديدة وبمجرد جفاف بثور خلل التعرق تظهر القشور على الجلد وهو سبب انتقال العدوى التى تؤدى إلى ظهور البثور مرة أخرى، حسبما ذكر موقع" mayoclinic".

البثور المصاحبة لخلل التعرق تظهر دائما على جانبى الأصابع والراحتين فى بعض الأحيان يمكن أن يتأثر باطن القدمين، تكون البثور عادة صغيرة وتتجمع فى مجموعات عنقودية .

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تؤدى تلك البثور للشعور بألم شديد وحكة مستمرة ويظل الجلد لونه أحمر ومؤلم عند الضغط عليه.

ويظل السبب وراء حدوث تلك الحاله غير معروف ويمكن أن يكون مرتبطا باضطراب جلدى آخر يسمى التهاب الجلد التأتبى كما هو الحال مع حالات الحساسية.

الضغط النفسي أحد اهم الأسباب وراء ظهور بثور خلل التعرق، أيضا التعرض لبعض المعادن، مثل الكوبالت والنيكل، والبشرة الحساسة أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض تزيد احتمالية إصابة الأشخاص الذين يتحسسون بسهولةٍ لمختلف المهيجات بخلل التعرق، الإكزيما التأتبية تؤدى أيضا لظهور إكزيما خلل التعرق على بعض المصابين .

قد تساعد الممارسات الجيدة للعناية بالجلد فى الحماية من الإصابة بهذا المرض وأهمها استخدام منظفات خفيفة وماء فاتر لغسل اليدين وتجفيفهما جدا، والترطيب بصورة منتظمة، وارتداء القفازات.