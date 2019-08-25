شكرا لقرائتكم خبر عن سوء التغذية وخلل هرمونى سبب قصر القامة عند الأطفال.. تعرف على طرق علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثير من الأطفال خاصة فى سن المدرسة من حالة التقزم وقصر القامة نتيجة لعدة عوامل قد تكون وراثية وأسباب أخرى ناتجة عن عادات غذائية خاطئة، والتقزم هو عدم بلوغ قامة الطفل للطول المناسب لمرحلته العمرية، ويتم تشخيصه بمقارنة طول الطفل الفعلى بالطول المناسب لعمر ونوع الطفل على منحنى النمو.

ووفقا لموقع "healthline" هناك عدة أسباب للتقزم أهمها سوء التغذية المزمن، وهى حالة لا يحصل فيها الطفل على احتياجاته التغذوية من سعرات أو عناصر هامة لبناء جسمه مثل البروتين، الحديد ، الكالسيوم أو الزنك لفترة طويلة من الزمن و يؤدى ذلك إلى عدم قدرة الطفل على النمو بصورة طبيعية وبخاصة نمو القامة.

كما توجد أسباب أخرى وراء إصابة الطفل بقصر القامة مثل نقص هرمون النمو، والخلل فى الغدة الدرقية، بعض الأمراض الوراثية وتشوهات العمود الفقرى وأمراض العظام وأيضا تؤدى الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والفشل الكلوى إلى التقزم.

Advertisements

يمكن تجنب إصابة الطفل بقصر القامة من خلال الحرص على التغذية السليمة، ووضع نظام تغذية سليم حتى يحصل الطفل على احتياجاته من السعرات والعناصر الغذائية اللازمة للنمو مثل الكاربوهيدرات، البروتينات، الفيتامينات والمعادن مثل الحديد والكالسيوم والزنك، وذلك عن طريق تناول طعام صحى حتى لا ينمو الطفل وهو يعانى من قصر القامة وتستمر معه كمشكله طوال حياته.