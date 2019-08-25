6 فواكه صيفية ذات مؤشر سكر منخفض

تمتاز فواكه الصيف بتنوع فريد، وهي مصدر رائع للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تقلل الالتهابات. لكن ينبغي على مريض السكري اختيار الأنواع التي لا تتسبب في ارتفاع سريع أو كبير في نسبة السكر بالدم. إليك أفضل فواكه الصيف لمريض السكري والتي تبلغ درجتها على مؤشر السكر أقل من 50:

* الكمثرى من الفواكه الغنية بالألياف وتبلغ نسبتها على مؤشر السكر 40.

* الدرّاق من الفواكه قليلة السعرات وينصح به ضمن حمية التخسيس، ونسبته على مؤشر السكر 42.

* الخوخ (البرقوق) غني بالمعادن والفيتامينات والألياف، ونسبته 40 على مؤشر السكر.

* تبلغ نسبة التفاح على مؤشر السكر 39، وهو مصدر رائع لفيتامين سي ومضادات الأكسدة.

Advertisements

* الكرز من الفواكه التي تتمتع بنسبة قليلة على مؤشر السكر وهي 22.

* الجوافة من الفواكه قليلة السكر كثيرة الألياف، ونسبتها على مؤشر السكر 24.

قد يهمك ايضاً:

مضادات الأكسدة تغذّي بعض أنواع السرطان لدى المرضى

مضادات الأكسدة تحمي جسم الإنسان من الأمراض