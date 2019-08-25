لهذه الأسباب تناول الخس بعد الـ 40

الخس من الخضروات الورقية ذات الفوائد الصحية العديدة، من هذه الفوائد أنه يحتوي على مغذيات تحمي العظام من الهشاشة. ومن المعروف أن الجسم يحتاج إلى مزيد من الكالسيوم بعد الـ 40 لأن معدّلة يبدأ في التناقص داخل الجسم مع التقدم في العُمر.

وترجع فائدة الخس إلى فيتامين "ك" الذي يسمّى "فيتامين بناء العظام" لأنه يحافظ على كثافتها عن طريق تقليل تسرّب الكالسيوم.

ويوفر الخس فيتامين "أ" و"سي" اللذين يعملان كمضادات للأكسدة إلى جانب دعم الإبصار والمناعة وصحة القلب والبشرة.

وتوجد أدلة على أن أكل المزيد من الخس مفيد للكبد والقولون، خاصة في بداية الوجبة.

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