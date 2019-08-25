خبراء التغذية يُحذرون من "خطأ شائع" عند "شوي اللحوم" على الفحم

أثارت اللحوم المشوية، على مدار سنوات، الجدل بشأن ما إذا كانت تسبب السرطان، لا سيما في ظل تصاعد المخاوف بخصوص مساهمة الأغذية غير الصحية في ظهور المرض الخبيث، حيث يحذر خبراء التغذية من أنه عند طهي اللحوم عند درجة حرارة عالية، فإن الأحماض الأمينية والسكريات والكرياتين تتحول إلى مواد ضارة، وتشكل عناصر مسرطنة.

وينسحب هذا التحذير أيضا، بحسب الخبراء، على اللحوم المقلية، وكذلك المطبوخة في درجات حرارة عالية، إذ تساهم في رفع خطر الإصابة بالسرطان، ويشير الخبراء أن هذا خطر الإصابة بمرض السرطان يتضاعف إذا كانت اللحمة مشوية على آلات الشواء الكهربائية أو الفحم، وفق ما ذكر موقع "ستاندرد ميديا"، فعندما تتساقط الدهون الذائبة من اللحم على النار محدثة لهبا متطايرا ودخانا منبعثا، فإن ذلك يؤدي إلى تصاعد الهيدروكربونات التي تلتصق باللحوم، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

قد يهمك ايضاً:

نصائح صحية جيدة لتجنب ارتفاع السكر في الدم

تناول الفاكهة في وجبة الإفطار يوميًا يجنبك من ارتفاع السكر في الدم