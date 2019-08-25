شكرا لقرائتكم خبر عن تساؤلات مهمة حول عمليات دعامة الذكورة.. يجيب عنها الدكتور أحمد عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من التطور الذى مرت به عمليات زراعة دعامة القضيب "الذكورة"، إلا أنه ما زال هناك مجموعة من التساؤلات والمخاوف التي تشغل أذهان العديد من الرجال ممن يعانون من مشكلة الضعف الجنسي.

الدكتور أحمد عادل استشاري أمراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب قصر العيني، يجيب عن مجموعة من التساؤلات المهمة حول عمليات دعامة القضيب، خلال حواره لـ ”الخليج 365”، وهذه التساؤلات كالتالي:

هل يمكن تركيب دعامة القضيب أو "الذكورة" لمرضى الضغط والسكر والقلب؟

- نعم بالتأكيد فالدعامة هي الأنسب لمريض الضغط والسكر والقلب، لأن تلك المرضى يعانون من مشكلة في عدم الانتصاب نتيجة إصابتهم بهذه الأمراض لذا فهى آمنة جدًا لهؤلاء المرضى.

كم تستغرق عمليات دعامة القضيب من الوقت أثناء إجرائها؟

- هي عملية بسيطة للغاية تستغرق ساعة على الأكثر، وبعدها يخرج المريض من المستشفى فى نفس اليوم، وبعد يوم أو يومين يمارس المريض حياته الطبيعية.

هل الدعامة تعالج تليف القضيب؟

- عمليات دعامات القضيب لا تعالج التليف، ولكن من المعروف أن تليف القضيب قد يؤدي إلى وجود اعوجاج ومن ثم حدوث ضعف جنسي، والدعامة تقضي على الاعوجاج والضعف الجنسي.



7 معلومات مهمة حول عمليات دعامة الذكورة

هل للدعامة مقاس واحد وثابت؟

- لا بالطبع لها أكثر من مقاس، فأحجام القضيب تختلف من رجل لآخر، وهناك طرق أثناء الجراحة تمكننا من معرفة المقاس المناسب لهذا المريض، بناءً على حجم العضو الذكرى له، ومن ثم تركيب الدعامة التي تناسب حجمه.

هل يمكن إجراء عملية دعامات الذكورة في أي مستشفى؟

- عمليات دعامات القضيب تحتاج إلى درجة من الأمان عالية للغاية، فمن خلالها يتم إدخال جسم غريب في جسم الانسان، ويتطلب من الجسم أنه خلال مدة قليلة أن يتقبله، فلابد أن تكون درجة تعقيم الأدوات المستخدمة عالية ومن هنا يكمن اختيار المستشفى الذي سيجرى بها الجراحة، فلابد من وجود أماكن متخصصة في إجراء تلك العمليات وليست أي مستشفى.

متى يستطيع الرجل استئناف العلاقة الزوجية بعد العملية؟

- يستطيع الرجل ممارسة العلاقة الزوجية بعد العملية من 4 إلى 6 أسابيع.



انواع دعامات الذكورة

هل هناك أنواع لدعامات الذكورة؟

- نعم هناك نوع من الدعامات تسمى "المرنة الصلبة" أو "الشبه صلبة" والتي تتكون من أسطوانتين من السيليكون الطبي مدعمتين من الداخل بمعدن الفضة أو النيكل، وهي التي تعطي صلابة أثناء الانتصاب، ويكون القضيب باستخدام هذا النوع في حالة انتصاب كامل أثناء الجماع، أما بعد الجماع يمكن ثنيه إلى أسفل، وهناك نوع آخر هو الأحدث والأكثر كفاءة وهو الدعامة الهيدروليكية وهي نوع مختلف فهو يحاكي الطبيعي إلى حد كبير، بمعنى أن القضيب يكون في حالة انتصاب وقت الجماع، وفي حالة عدم الجماع يمكن إرجاعه لوضعية تشبه وضعية الارتخاء.

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وهناك نوعان من الدعامة الهيدروليكية نوع ذات القطعتين، وتتكون من أسطوانتين فارغتين من السيليكون متصلتين بمضخة تحتوي علي محلول ملحي، ونوع آخر هو الدعامة الهيدروليكية ذات الثلاث قطع، وتتكون من أسطوانتين فارغتين من السيليكون متصلتين بمضخة وخزان منفصل للمحلول الملحي، وهي النوع الأحدث والأكثر كفاءة.

ما هي عيوب استخدام جهاز الشفط في القضاء على الضعف الجنسي؟

- أنا ضد استخدام جهاز الشفط من أجل القضاء على الضعف الجنسي، لأن هذا الجهاز يعطي نتيجة أولية ثم يتحول لسبب من أسباب الضعف الجنسي، لأنه يؤدي إلى حدوث ترهل في انسجة القضيب.

متى يمكن تكرار عملية زرع دعامات الذكورة؟

- عملية دعامة القضيب عملية دائمة تجرى مرة في العمر طالما تم إجراؤها بشكل صحيح، فوجود عمليات دعامات القضيب مع تطبيق التقنيات الحديثة جعل لمشكلة الضعف الجنسي حلا نهائيا.

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