اصناف شاي تساعدك على خسارة الوزن بسرعة



للشاي أصناف كثيرة وجميعها تعتبر الأكثر فعالية في التنحيف وحرق الدهون. أنواع كثيرة من الشاي، يشاع أنّها فعّالة في إنقاص الوزن وإزالة السموم من الجسم، ولكن قبل اعتماد أيّ منها، لا بدّ من التنويه إلى وجوب استشارة طبيب أو خبير تغذية.

شاي الياسمين

المفضّل بين أنواع الشاي نظراً لاحتوائه على نسبة كبيرة من المواد المضادّة للأكسدة التي تعمل على تسهيل عمليّة الهضم وحرق الدهون.

المكوّنات:

•كوب من الماء.

•ملعقة من الشاي الأخضر.

•أوراق الياسمين.

طريقة التحضير:

توضع كنكة أو ركوة فيها كوب من المياه على النار، تضاف ملعقة الشاي الأخضر وأوراق الياسمين، تترك لمدّة 6 دقائق على النار حتى تغلي، ليتمّ تناول كوب منه عقب الفطور.

شاي التيني تي Tiny Tea

يعتبر الحلّ الأمثل لجميع الباحثات عن التخلّص من الوزن الزائد، ناهيكِ عن دوره الفعّال في تطهير الجهاز الهضميّ.

المكوّنات:

•عبوة من شاي التيني تي.

•ماء مغليّ.

طريقة التحضير:

يفرغ محتوى عبوة الشاي في الماء المغليّ ويترك لـ 5 دقائق ثمّ يتمّ تناوله عقب الإفطار.



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شاي الكركديه

هذا النوع من شاي الأعشاب جذب مذاقه اللّذيذ الكثير من النساء، لقدرته الفعّالة على إذابة وتكسير الدهون المتراكمة في الجسم، كما أنّه يرفع من نسب عمليّات الأيض، أي التمثيل الغذائيّ لاحتوائه على أنزيمات الهضم التي تذيب الدهون في الطعام، هذا إضافة إلى أنّه مشروب مدرّ للبول يحافظ على توازن السوائل في الجسم.

المكوّنات:

•معلقة وسط من أوراق الكركديه.

•ملعقة من العسل.

•كوب ماء.

طريقة التحضير:

تضاف أوراق الكركديه إلى الماء المغليّ وتترك لـ 4 دقائق، يسكب وتوضع ملعقة العسل ومن ثمّ يترك بعد تغطيته بطبق صغير لمدّة 15 دقيقة أخرى قبل تناوله.

شاي الكمّون

الكمّون تابل لا يخلو منزل عربيّ منه، إلّا أنّ الكثير من النساء يغفلن أهميّته، لا بل يجهلن قدرته الفائقة على كبح الشهيّة وحرق الدهون.

المكوّنات:

•ملعقة صغيرة من الكمّون.

•ملعقة صغيرة من الكزبراء.

•ملعقة من العسل.

•3 قطرات عصير ليمون.



طريقة التحضير:

-تتّبع الخطوات نفسها في الوصفات السابقة، أي يوضع الماء على النار حتى الغليان، يضاف له الكمّون والكزبراء ويترك 15 دقيقة، ومن ثمّ يصفّى وتضاف له ملعقة العسل وقطرات اللّيمون.