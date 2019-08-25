شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى فوبيا المرتفعات.. وأزاى تتغلبى عليها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

"فزع وخوف وتوتر شديد فى الأماكن المرتفعة"، وهى ما تسمى بفوبيا الأماكن المرتفعة وهى واحدة من أنواع الفوبيا التى تسبب خوف شديد بمجرد التواجد فى الأماكن المرتفعة.

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك علامات تدل على الإصابة بفوبيا الاماكن المرتفعة ومنها علامات نفسية واخرى جسدية وهى

العلامات النفسية التى تدل على فوبيا الخوف

الخوف والتوتر الشديد عند التواجد فى أماكن مرتفعة مع الشعور بعدم التوازن، وقد يصاب البعض بالبكاء الشديد.

العلامات الجسدية التى تدل على فوبيا الخوف

تعرق شديد فى الجسم مع تسارع دقات القلب، مع الصراخ الشديد، وعدم القدرة على التركيز أو التفكير.



فوبيا المرتفعات

ينصح بعلاج فوبيا الرهاب فورا منعا لحدوث أى مضاعفات ومشاكل على الصحة، وهناك طرق مختلفة للرهاب ومنها :

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1: العلاج السلوكى، وذلك عن طريق التأهيل النفسى والتدريب على التواجد فى الأماكن المرتفعة للتخلص من الرهبة والتوتر الشديد.

2:من الممكن تناول بعض الأدوية المهدئة والتى تحد من التوتر والألم.

3:العلاج بممارسة التمارين الرياضية التى تساعد على الاسترخاء والهدوء.