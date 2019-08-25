شكرا لقرائتكم خبر عن حاجات هتأثر على صحة الكلى.. ابعد عنها وحافظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من العادات السيئة التى نتبعها يوميا و تؤثر على صحة الكلى وتسبب الفشل الكلوى والأمراض السرطانية، ولكن يجهل الكثيرون هذه الأشياء مما يسبب انتشار الأمراض والتهاب الكلى.

ووفقا لما ذكره موقع kidney فإن أبرز العادات والأشياء التى تؤثر على الكلى هى:



صحة الكلى

1: الافراط فى تناول المسكنات يزيد من خطر الاصابة بالتهابات ومشاكل الكلى، فقد يعتقد الكثيرون أن المسكنات هى الحل الأمثل لتخفيف الألم فى الجسم ولكنها قد تسبب خطورة شديدة على الصحة.

2:الإكثار من وضع الملح فى الطعام، يؤثر على صحة الكلى ويزيد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية والتهابات الكلى.

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3:تناول الأطعمة المصنعة تؤثر على صحة الكلى وتسبب التسمم والإصابة بالفيروسات والعدوى، لذلك ينصح بالإكثار من تناول الخضروات والفواكه والأطعمة الصحية بدلا من الأطعمة المصنعة.

4:اهمال شرب المياه يؤثر على صحة الكلى ويسبب السموم والجراثيم، لذلك ينصح بالإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية .

5:الإكثار من تناول اللحوم يؤثر على صحة الكلى ويسبب التلف والفشل الكلوى.

6: المشروبات الكحولية والتدخين من العادات السيئة التى تؤثر على صحة الكلى.