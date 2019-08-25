شكرا لقرائتكم خبر عن الأناناس لبشرة نقية ومتوهجة والان مع التفاصيل

يدخل الأناناس ضمن مكونات العديد من مستحضرات العناية بالبشرة كالسيروم والكريمات والمقشرات لما يتمتع به من مزايا جمالية جمّة.

وأوضحت خبيرة التجميل الألمانية بريجيت هوبر أن الأناناس يزخر بأحماض ألفا هيدروكسي، التي تعمل على تقشير البشرة وتنظيف المسام من الشوائب، ما يمنح البشرة مظهراً نقياً ومتوهجاً.

وأضافت هوبر أن الأناناس غني أيضاً بمضادات الأكسدة كفيتامين C، التي تحارب أضرار المؤثرات البيئية مثل أشعة الشمس، كما يعمل فيتامين C على تحفيز إنتاج الكولاجين، الذي يعد مسؤولا عن مرونة البشرة ومظهرها المشدود المفعم بالشباب.