لمريضات سرطان الثدي.. 7 نصائح تقاوم الحر وضربات الشمس

حذرت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي المريضات في مرحلة العلاج الكيماوي من التعرض للشمس مباشرة في الفترة من 11 صباحا حتى 4 عصرا، حتى لا تتفاقم الأعراض الجانبية للكيماوي، بخلاف ضعف المناعة لدى المرضى.



ووجهت المؤسسة بعض النصائح لكيفية تجنب ومواجهة حرارة والتي نستعرضها فيما يلي:

1- احرصي على تناول الطعام النيئ لتقليل الشعور بالحر وابتعدي عن المسبكات والمقليات والأكل عالي الدهون، واحرصي على شرب العصائر الطبيعية دون سكر مع وجبة سناك بين الوجبات الرئيسية.





2- إذا قررتِ نزول البحر لا تقومي بصد الموج بذراعك ناحية العملية واحرصي على وجود مرافق معك في حالة الشعور بدوخة وعدم توازن مع موج البحر.

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3- ارتداء الملابس قطنية والواسعة لامتصاص العرق.

4- ارتداء قفاز أثناء الطبخ وستعمال ملعقة خشبية طويلة حتى لا تتعرضي للحرق أو الحرارة المرتفعة.





5- رطبي يديك واغسليها بماء نصف بارد طوال اليوم.

6- إذا كنتِ مصابة بأي أمراض أخرى مثل السكر أو القلب أو الضغط أو مشاكل في الكلى أو الكبد، التزمي بالنظام الغذائي الذي أقره الطبيب، مع الإكثار من شرب الماء وقللي من الأملاح مثل المخلل، واحرصي على تناول الخضروات مثل الخيار لترطيب الجسم، والفواكه مثل البطيخ حسب المسموح به في نظامك الغذائي.

7- عدم التعرض للشمس مباشرة في الفترة من الساعة 11 صباحا حتى 4 عصرا.