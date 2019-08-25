تعرفى على أسباب تضخم الرحم.. منها الإصابة بالأورام الليفية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضخم الرحم من الحالات المزعجة التى تتعرض لها السيدات وتؤثر على الصحة العامة للجسم، قد يكون ذلك نتيجة الاصابة ببعض الأورام الليفية أو الامراض السرطانية وغيرها من الاسباب الأخرى. ووفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday فأن هناك أسباب مختلفة للإصابة بتضخم الرحم ومنها: الإصابة بالأورام الليفية

الإصابة بالأورام الليفية وهى من أبرز الأسباب التى تسبب تضخم الرحم، وهى عبارة عن كتل صغيرة توجد فى جدار الرحم وتسبب ألأم شديد وضغط على المثانة والحاجة للتبول المتكرر.

تضخم الرحم العضال الغدى

العضال الغدى وهو جزء متورم من جدار الرحم يسبب نزيف فى خلايا العضلات أثناء الدورة الشهرية وتسبب الألم والتقرح وتضخم الرحم. Advertisements المبيض المتعدد الكيسات

المبيض المتعدد الكيسات وتأتى نتيجة عدم توازن الهرمونات أثناء الدورة الشهرية مما يؤدى لتضخم الرحم. سرطان بطانة الرحم

سرطان بطانة الرحم الامراض السرطانية تسبب تضخم شديد فى الرحم. سن اليأس

سن اليأس مرحلة سن اليأس تسبب تضخم الرحم ومشاكل عديدة بسبب تغيرات مستويات الهرمونات بالجسم. ومن الأعراض التى تصاب بها المرأة عند التعرض لتضخم الرحم هى" ضعف شديد فى الجسم، عدم انتظام الدورة الشهرية، الانيميا، زيادة الوزن، الإمساك"

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