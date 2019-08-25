اكتشفي أفضل فيتامين للأطفال يزيد الوزن

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أغسطس 2019 01:35 مساءً - أشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن ما بين 2 إلى 20% من الأطفال، وبحسب الدولة المنتمي إليها الطفل يعانون من نقص الوزن، لذلك على الآباء أو الأمهات الحرص على الطريقة السليمة لتغذية أطفالهم واكتشاف أفضل فيتامين للأطفال يزيد الوزن .

قدمت الدكتورة "إيمان عبد العظيم" استشاري الأطفال أفضل أنواع الفيتامين للأطفال يزيد الوزن، ويساعد في الحفاظ على وظائف الجسم وتعزيزها، بما في ذلك التمثيل الغذائي، ودعم التحكم الجيد في الوزن، كما يلي:

1- فيتامينات "ب" للأطفال لزيادة الوزن

تلعب فيتامينات "ب" العديد من الأدوار الأساسية في استجلاب الطاقة في الجسم، وهي مهمة لعملية التمثيل الغذائي.

يشمل فيتامينات "ب":

B-12.

البيوتين.

حمض الفوليك.

B-6.

حمض البانتوثنيك أو 5-"ب"

النياسين أو B-3.

ريبوفلافين أو 2-"ب"

الثيامين أو B-1.

يمكن أن يؤثر نقص أحد فيتامينات "ب" على فيتامينات "ب" الأخرى، والتي يمكن أن تعطل عملية التمثيل الغذائي للشخص، -12"ب" ضروري لاستجلاب البروتينات والدهون . يحتاج B-6 والفولات للعمل بشكل صحيح، B-6 يساعد أيضاً في استجلاب البروتين.

الثيامين يساعد الجسم على استجلاب الدهون والبروتين والكربوهيدرات .

الأطعمة التي تحتوي فيتامين "ب"

اللحوم الخالية من الدهون والمأكولات البحرية.

الحبوب الكاملة، بما في ذلك الشعير والأرز البني.

منتجات الألبان.

البيض.

بعض الفواكه، مثل الموز والتفاح والعنب والبطيخ.

المكسرات والبذور.

بعض الخضروات، بما في ذلك السبانخ والبطاطس.

ب12 موجود فقط في المنتجات الحيوانية، مما يعني أن النباتيين قد يجدون صعوبة في تناول ما يكفي من هذا الفيتامين.

بالإضافة إلى منتجات الألبان، قد تحتوي الأطعمة التالية علىB-12 :

الحليب المعتمد على النبات.

خميرة الغذاء.

حبوب الإفطار المحصنة.

بدائل اللحوم.

2- فيتامين "د" للأطفال لزيادة الوزن:

الحبوب واللبن والتوت في وجبة الإفطار، حيث بحثت دراستان في فيتامين D والوزن في النساء المسنات والأطفال كليهما، فوجد أن المشاركين الذين يعانون من زيادة الدهون لديهم مستويات فيتامين (د) أقل من أولئك الذين لديهم دهون أقل، على عكس الفيتامينات الأساسية الأخرى، يمكن للناس الحصول على فيتامين (د) من أشعة الشمس. التعرض الآمن للشمس هو أسرع طريقة لتعبئة فيتامين (د).

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الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (د) تشمل:

صفار البيض.

الأسماك الدهنية، مثل سمك السلمون والماكريل والسردين.

زيت كبد سمك القد.

لحم كبد البقر.

منتجات الألبان المحصنة.

الحليب المعتمد على النبات.

حبوب الإفطار المحصنة.

بعض أنواع الفطر.

3- الكالسيوم للأطفال لزيادة الوزن:

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الكالسيوم قد يكون حيويًا في عملية التمثيل الغذائي الصحي ومراقبة نسبة السكر في الدم، وكذلك العظام الصحية.

الأطعمة الغنية بالكالسيوم هي:

حليب.

زبادي.

الحبوب المحصنة.

عصير البرتقال المحصن.

خضراء داكنة، الخضار الورقية.

البذور.

اللوز.

4- الحديد للأطفال لزيادة الوزن:

الأرز البني والتوفو هما مصدران جيدان للحديد، يحتاج الجسم إلى الحديد للنمو الصحي والتطور والتمثيل الغذائي، فهو ضروري لحمل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء. تحمل خلايا الدم الحمراء الأكسجين من وإلى العضلات والأنسجة في الجسم.

تشمل مصادر الحديد:

اللحم.

الفاصوليا.

الحبوب المحصنة.

الأرز بني.

الجوز.

خضراء داكنة، الخضار الورقية.

التوفو وفول الصويا.

5- المغنيسيوم للأطفال لزيادة الوزن:

بدون المغنيسيوم، لا يمكن أن تحدث التفاعلات الكيميائية التي تنتج الطاقة في الجسم. هذا الاعتماد يعني أن المغنيسيوم ضروري لعملية التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة.

المغنيسيوم متاح في مجموعة واسعة من الأطعمة، بما في ذلك:

المكسرات والبذور.

البقوليات.

السبانخ.

الموز.