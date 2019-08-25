تسنين الأطفال وكيف تتعامل الأم معه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أغسطس 2019 01:35 مساءً - من أصعب المراحل التي يمر بها الأطفال مرحلة التسنين، وهي بالطبع من أصعب الفترات على الأم أيضًا، ويبدأ تسنين الأطفال عند الشهر السادس وقد يتأخر حتى عمر سنة، ومتى ما لاحظتِ أعراض التسنين على طفلك يجدر بك مساعدته على التسنين، وذلك باستخدام العضاضة.

معنا طبيب الأسنان محمد نبيل الصفي يحدثنا عن هذه المرحلة التي يمر بها الطفل...

ما يجب معرفته عن مرحلة التسنين

هناك أعراض تظهر على طفلك توضح لك أنه سيبدأ بالتسنين، وهي: ارتفاع في درجة الحرارة بشكل ملحوظ، وفي بعض الأحيان الإصابة بحمى، الإصابة بإسهال والتهابات الصدر، وزيادة اللعاب، وجريان الأنف وقلة الأكل".

ويضيف الصفي أن هذه الفترة مزعجة جدًا للأطفال، لذلك يجب مساعدتهم وذلك بوضع العضاضة -التي يوجد داخلها سائل- بالثلاجة، وبعد أن تصبح باردة يتم إعطاؤها للطفل ليعضَّ عليها مما يشعره بالراحة أكثر، كما يمكنك اختيار العضاضة التي تسمح بإضافة قطع الفاكهة داخلها، مثل قطعة بطيخ أو موز أو تفاح، حتى يعتاد طفلك على الفاكهة من عمر صغير، كما أنه سوف يستمتع بها ويعضّ عليها لوقت أطول.

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ولا ينصح الصفي بإعطاء الطفل المرهم أو الجِلّ المخدر الخاص بالتسنين؛ وذلك لأن تأثيره لا يدوم إلا لدقائق معدودة، كما أننا لا نريد تعويده على أدوية ليس بحاجة لها.

ونصح الصفي الأمهات بعدم استخدام أصابعهن للضغط على لثة الطفل، وذلك حتى لا تنتقل الجراثيم من الإصبع للطفل، أو على الأم أن تتأكد من نظافة إصبعها قبل وضعه في فم طفلها.

ويجب أن نذكرك -عزيزتي الأم- بأن هناك فروقًا بين الأطفال، فلا تقارني طفلك بغيره إذا تأخر في التسنين، حيث إنه قد يكون في حاجة للكالسيوم حاليًا لنمو العظام في البدء للزحف، فلا تقلقي لأن بعض الأطفال لا تنمو لديهم الأسنان إلا بعد عمر 10 أشهر، ولذلك استشيري الطبيب في معدلات الكالسيوم ونسبة فيتامين (د) لدى طفلك.