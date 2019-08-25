المرأة الحامل واحتياطاتها في فترة الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أغسطس 2019 01:35 مساءً - حرارة الصيف يتضرَّرُ منها الكثيرون، وتكون مزعجة لنا جميعًا، فما بالنا بالمرأة الحامل التي تنزل للعمل في الصيف، أو لتقوم بشراء أغراضها والتسوق، أو ما شابه من الأمور التي يلزمها أن تتحرك نهارًا في حرارة الصيف!

بالتأكيد لا يمكن أن تقضي المرأة الحامل فترةَ الصيف كاملة في البيت، فعلى العكس؛ لا بدَّ أن تخرج وتحرِّكَ جسدَها ليكون مرنًا، وهناك حوامل كثيرات يسافرن فترة الصيف، ولهذا نقدم للحوامل الاحتياطات التي لا بدَّ أن يَتَّبِعْنَهَا إذا اضطررنَ للنزول صباحًا خلال الصيف.

تقول الدكتورة نجوى صالح، استشارية أمراض النساء والتوليد بإحدى مستشفيات الرياض الخاصة إن الحامل تشعر في أغلب الوقت بالحَرِّ، ومن السهل أن يرتفع ضغطُ الدم لديها، وهو الأمر الذي لا نرغب في أن يحدث خلال فترة الحمل؛ لأن ارتفاعَ ضغط الدم بصورة كبيرة قد يؤدِّي إلى تسمُّمِ الحمل للأسف، لهذا لا بدَّ أن تهتمَّ المرأةُ الحامل بالحفاظ على جسمها رطبًا، وذلك من خلال اتِّباع النصائح التالية؛ لتحافظ على نفسها فترة الصيف وتأخذ احتياطاتها.

بعض النصائح للحامل خلال فترة الصيف

• لا بدَّ أن تشرب المرأة الحامل من 8 – 10 أكواب مياه؛ لأنها تفقد سوائل في الصيف كثيرًا، ولأن المياه عنصر مهمٌّ وتحديدًا في فترة الحمل، فهو يعوِّض الجسم عن السوائل المفقودة، كما أنه يحسِّن سيولة الدم، بالإضافة إلى أن السائل الأمينوسي المحيط بالجنين يجدَّد بالماء، وأيضًا يؤدي إلى عدم ارتفاع ضغط الدم أو تراكم الأملاح.

• قبل النزول من منزلك، إن كنتِ سوف تضطرين للمشي في الشارع والتعامل مع حرارة الجو صيفًا، فلا بدَّ أن تقومي بالاستحمام قبل النزول بماء عادي ليس دافئًا أو باردًا، بدرجة حرارة الماء العادية من الصنبور مباشرة؛ حتى تشعري بجسمك رطبًا وليس جافًّا في فترة بقائك في الشارع.

• احرصي على أن تكون في يدك زجاجةُ مياه؛ حتى لا تنسي أن تشربي بشكل مستمر، فإذا كانت الزجاجة بين يديك فإنك لا إراديًّا ستشربين منها باستمرار، وبذلك ستحافظين على رطوبة بشرتك وجسدك.

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• احرصي على تناوُل مشروبات باردة ومنعشة طوال تعاملك في الحر أو الشمس، مثل العصائر المُثَلَّجَة أو العصائر الطازجة، كالليمون مع النعناع، والبطيخ، والبرتقال، وغيرها من المشروبات الخفيفة والمنعشة.

• إذا دخلتِ في مكان مغلقٍ به مُكَيِّفٌ بعد تعاملِك لفترة مع حرارة الجو، اذهبي واغسلي وجهَك بالماء البارد، وقومي بمسحه، واجلسي في مكانٍ ليس أمام المكيِّف مباشرة، حتى لا تتعرضي لدور البرد المزعج.

• بعد رجوعك للمنزل على الفور اذهبي للاستحمام، ولا تنسي أن تشربي كوبًا من الماء قبل الاستحمام، وكوبًا بعد الاستحمام، خاصةً إذا كنتِ ترغبين في الاستحمام بماء دافئ.