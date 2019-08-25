6 نصائح لتخزين الطعام بطريقة سليمة.. لا تحفظ البطيخ في الثلاجة

البعض لا يدرك أهمية حفظ الطعام بطريقة صحية وسليمة وقد يُفاجأ بطعامه يفسد أمام عينيه، ويتحول إلى مذاق لاذع لا يطاق، خاصة مع حرارة فصل الصيف الشديدة.

وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، فإن الخضراوات والفواكه هما الأعلى إهدارا مقارنة ببقية الأطعمة، وهو أمر لا يضر بالاقتصاد فقط ولكن بالبيئة أيضا.

هناك حلول كثيرة للتوقف عن إهدار الطعام، منها شراء كميات أقل تناسب احتياجاتك الشخصية واحتياجات أسرتك، إضافة إلى تخزين الطعام بطريقة سليمة.

موقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكي يستعرض في التقرير التالي، أهم طرق تخزين الطعام للحفاظ عليه لأطول وقت ممكن.



1- غلف الموز قبل حفظه

تطلق حبات الموز هرمون الإيثيلين الذي يجعل الفاكهة تفسد، لذلك حاول قدر الإمكان أن تفصل حبات الموز عن بعضها وتغلفها بالبلاستيك قبل حفظها لتحافظ عليها من الفساد لأطول وقت ممكن.



2-لا تخزن الطعام بنفس طريقة عرضه

عرض المأكولات في محلات بيع الأغذية في درجة حرارة معينة، لا يعني بالضرورة أن تحفظها في المنزل تحت نفس درجة الحرارة، على سبيل المثال الخس والخضراوات الورقية لا بد من حفظها في كيس في الثلاجة وليس في درجة حرارة الغرفة العادية كما يحدث في محلات بيع الخضراوات.

3- لا تحفظ الطماطم في الثلاجة

حاول ألا تحفظ الطماطم في الثلاجة، فيما عدا أن تكون شديدة النضج أو الاستواء.

يفضل أن تحفظ الطماطم في درجة الغرفة العادية لزيادة سرعة استوائها في حالة لم تنضج بعد، مع تغطيتها بفوطة صغيرة لحمياتها من الحشرات.



4- لا تحفظ البطيخ في الثلاجة





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لا يمكن مقاومة البطيخ المثلج في فصل الصيف، لذلك نحرص دوما على حفظه في الثلاجة لفترات طويلة لضمان نفس درجة اللذة التي تعودنا عليها وأحببناها، رغم كون ذلك خطأ شائعا.



يبدأ البطيخ في فقدان مذاقه ولونه الأحمر الجذاب بعد 3 أيام من تخزينه في الثلاجة.

للحصول على أفضل نتائج حاول الحفاظ على البطيخ في درجة حرارة الغرفة العادية بعيدا عن الشمس، مع تناوله في أقرب وقت ممكن.



5- لا تحفظ الباذنجان والخيار في الثلاجة





وضع الباذنجان والخيار في درج الثلاجة هو خطأ شائع، إذ أوضحت الأبحاث أن الباذنجان يمتلك حساسية خاصة لدرجة الحرارة أقل من 50 درجة فهرنهايت، وهو ما يعرضه للفساد عندما يحفظ في الثلاجة لفترة تتراوح من 6 إلى 8 أيام.

نفس الشيء يحدث مع الخيار الذي يفسد في الثلاجة في فترة تتراوح بين يومين إلى ثلاثة أيام، لذلك يستحسن تناوله سريعا وحفظه في درجة حرارة الغرفة.



6- اغسل الأعشاب قبل حفظها.. ولا تخزن الخضراوات بجوار الفاكهة





ربما حان الوقت أن تغير من عادات تخزينك القديمة، إذ أثبتت الأبحاث أن حفظ الأعشاب في الثلاجة قبل غسلها يؤدي إلى فسادها سريعا، وأن أفضل طريقة لضمان الحفاظ على فوائدها هو حفظها بنفس طريقة بوكيه الورد، أي وضع جذورها في المياه، وتغطية الأوراق بكيس شفاف.



من الأفضل عدم حفظ الخضراوات والفاكهة في نفس الدرج، لأن أغلب الفواكه تطلق هرمون نضج (إيثيلين) يتسبب في فساد بقية المأكولات.

