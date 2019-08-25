شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: زيت السمك لا يحمي من مرض السكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت أبحاث طبية أن زيت السمك لا يعمل على الحماية من مرض السكر كما كان معتقدا، وكانت الأبحاث السابقة قد تحدثت عن أن مكملات زيت السمك- التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية- قد تعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائي لسكر الدم، وربما تتجنب الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني.. لكن البحث الأخير لم يعثر على أي دليل على أن تفريغ حبة زيت السمك يوميًا يمكن أن يوقف مرض السكر.

وقال «لى هوبر»، الباحث في جامعة (نيويورك) «تضمنت هذه المراجعة المنهجية الكبيرة معلومات من عدة آلاف من الأشخاص على مدى فترات طويلة.. وعلى الرغم من كل هذه المعلومات، فإننا لا نرى آثارًا وقائية، وأظهرت معظم الدراسات الجديرة بالثقة تأثيرًا قليلًا أو قليلًا من تأثير دهون أوميجا 3 طويلة السلسلة على مرض السكر».

بالإضافة إلى ذلك، قالت إن الأبحاث السابقة التي أجرتها مجموعتنا، إن هذه الأنواع من المكملات لا تحمي أيضًا من أمراض القلب والسكتة الدماغية أو الموت المبكر.

وأشار الباحثون إلى أن مكملات زيت السمك يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الدهون الثلاثية العالية (نوع من الدهون في الدم تسهم في الإصابة بأمراض القلب).. وأضافوا «إن المكملات الغذائية تعتبر آمنة بشكل عام، لكنها أضافت أن هذه المراجعة وجدت أن جرعات أكبر- تزيد على أربعة أو خمسة جرامات يوميًا- من مكملات زيت السمك قد تؤدي فعليًا إلى استقلاب السكر في الدم.

وشملت المراجعة 83 تجربة سريرية معشاة ذات شواهد شارك فيها أكثر من 120.000 مشارك.. معظم تقييم آثار الأحماض الدهنية أوميجا 3 سلسلة طويلة.. كما تم تضمين آثار حمض ألفا لينولينيك وحمض أوميجا 6 الدهني والدهون الكلية غير المشبعة الكلية في بعض الدراسات، عادة ما توجد دهون أوميجا 3 في الأسماك الدهنية مثل السلمون. وتتوفر أيضًا كمكملات غذائية بدون وصفة طبية.

واستمرت الدراسات في المراجعة 24 أسبوعًا أو أكثر، وكان معظم المشاركين في الدراسة من أوروبا، وكذلك من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا وآسيا.. ونظر الباحثون في تأثيرات دهون أوميجا 3 التي اتخذت كمكملات غذائية أو في الأطعمة.