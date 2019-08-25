شكرا لقرائتكم خبر عن عشان ميتعبش كل شوية.. إزاى تحمى طفلك من العدوى فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دخول المدارس تزداد العدوى والفيروسات بين الأطفال مما يؤثر على صحتهم ويعرضهم للأمراض المزمنة، لذلك يجب على الأمهات الاهتمام بصحة الطفل ووقايته من عدوى المدارس.

ووفقا لما ذكره موقع nationaljewish فهناك بعض النصائح لوقاية الطفل من الفيروسات والعدوى فى موسم المدارس وهى:



المدارس

1: شجعى طفلك على النظافة الشخصية وغسيل اليدين باستمرار بالمياه والصابون المطهر المخصص له، فمن الممكن وضع زجاجة صغيرة من الجيل المطهر أو الصابون فى الشنطة المدرسية لحماية الطفل من العدوى.

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2:استخدام مناديل مخصصة للطفل لتنظيف الفم واليدين باستمرار، مع وضع قمامة على الفم لمنع العدوى والفيروسات.

3: شجعى طفلك على الإكثار من تناول المياه والسوائل الطبيعية، حيث إنها تطرد السموم والجراثيم من الجسم، وتحد من خطر الاصابة بالعدوى والفيروسات.

4: انصحى طفلك بعدم تبادل الأدوات الشخصية من شخص لآخر، وذلك للوقاية من العدوى والنتشار الفيروسات والجراثيم.

5: انصحى طفلك بعدم التقرب من الشخص المصاب، ويجب أن يكون ذلك دور المدرسة والمدرسين بعدم خلط الطفل المصاب بالعدوى مع الأطفال الاخرين لتجنب العدوى.