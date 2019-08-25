شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتتكسف من غازات البطن.. فوائد لها لن تتخيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يشعر الكثير بالإحراج من غازات البطن دون أن يعلم أن بها فوائد عديدة للصحة، وليست فقط مجرد ظاهرة مقززة كما يعتقد البعض.

ويمكن أن تكون غازات البطن سببا لنظام غذائى غير صحى فى معظم الحالات، وتعتبر الغازات علامة على صحة الجهاز الهضمى الممتازة، ويعرض موقع " onlymyhealth" أهم فوائد لغازات البطن.



غازات البطن

إذا كنت قد تناولت وجبة ثقيلة فمن الشائع أن تحصل على غاز فى معدتك، فمن الصعب هضم المواد الغذائية الثقيلة والمقلية والمعالجة، لذا فإن الغازات تتخلص من أى انتفاخات بالمعدة الذى قد يزيد من خطر السكتة الدماغية بسبب عسر الهضم.

هذا يبدو غريبا، لكن الرائحة الكريهة من الغازات قد تحمى من العديد من الأمراض، حيث تؤكد إحدى الدراسات أنه عند إطلاق الغازات يمر مركب يسمى كبريتيد الهيدروجين به، والذي يمكن أن يكون سامًا بكميات كبيرة، لكن الكمية الصغيرة تمنع تدمير الخلايا، وبالتالى يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

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حسب دراسة طبية فإن بكتيريا المعدة والجراثيم والطفيليات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة المعدة، والأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا صحيا يشمل القرنبيط، والكرنب والبراعم يشجع نمو بكتيريا الأمعاء التى يتم هضم الجزء المفيد منها والتخلص من الجزء الضار.



صحة الأمعاء

وفقا لبعض مجلات الصحة فإن منع الغازات يضع ضغطا على القولون، مما تسبب فى مشاكل فى الجهاز الهضمي التى يمكن أن تسبب التهاب فى البواسير.

تساعد الغازات على تخفيف الشخص من الداخل، كما أنها يمكن أن تحدد وجود الحساسية الغذائية فى الجسم، فالحساسية مثل مرض السوليك وعدم تحمل اللاكتوز تزيد من مشاكل فى المعدة.