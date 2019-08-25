شكرا لقرائتكم خبر عن تدابير هامة قبل الخضوع للجراحة والان مع التفاصيل
أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية أنه ينبغي قبل الخضوع للجراحة اتخاذ مجموعة تدابير هامة.
الإقلاع عن التدخين
ينبغي الإقلاع عن التدخين قبل إجراء الجراحة بأربعة أسابيع، وذلك لتجنب حدوث مضاعفات أثناء التخدير من ناحية ولتسريع وتيرة الشفاء من ناحية أخرى. كما ينبغي الالتزام بعدم التدخين بعد الجراحة مباشرة.
الحركة
تسهم ممارسة الأنشطة الحركية باعتدال في تجنب حدوث مضاعفات من ناحية وتساعد على تسريع وتيرة الشفاء من ناحية أخرى. لذا ينبغي المواظبة على ممارسة الرياضة، إذا لم يكن هناك مانع طبي.
مراجعة الأدوية
يتعين على المرضى مراجعة أدوية الأمراض المزمنة مع طبيب التخدير لمعرفة ما إذا كان من الضروري التوقف عن تعاطي أدوية معينة أو مواءمة جرعتها. وينطبق ذلك أيضاً على المكملات الغذائية.
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