شكرا لقرائتكم خبر عن احذر التهاب الزايدة.. انفجارها داخل البطن خطر يهدد الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الزائدة الدودية فجأة يحتاج إلى تدخل طبى فورى وقد يكون القرار الأرجح إجراء جراحة للتخلص منها حتى لا يكون هناك مضاعفات خطيرة على صحه المريض.

ووفقا لموقع " healthline"، فإن تلك القطعة الصغيرة التي على شكل جراب بحجم الإصبع وتقع بارزة عند نهاية القولون في المنطقة السفلية اليمنى من البطن وليس لها وظيفة معروفة قد تكون مصدر ازعاج وألم شديد لأى شخص وبشكل مفاجيء، وتأتى نوبات التهاب الزائده الدووية على شكل مغص شديد في المنطقة السفلية اليمنى من البطن والتدخل الجراحى هو الحل الأفضل فى تلك الحالة.

أعراض تؤكد الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية وهى:

- الشعور بألم مفاجئ يبدأ في الجانب الأيمن بالجزء السفلى من البطن.

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- الشعور بألم يتفاقم عند السعال، أو المشي أو القيام بحركات مفاجئة.

- الغثيان والقيء.فقدان الشهية.

- ارتفاع درجه حراره الجسم.

- انتفاخ البطن.

يؤدي التهاب الزائدة إلى حدوث مضاعفات خطيرة، أخطرها تمزقها داخل البطن مما يؤدى إلى انتشار العدوى في البطن وهى حالة خطرة تهدد حياه المريض ويجب تنظيف تجويف البطن فورا للتخلص من البكتيريا.