توخيل يحسم موقف نيمار من المشاركة مع سان جيرمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حسم الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان موقف مهاجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا من المشاركة أمام تولوز الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

اللاعب الدولي البرازيلي عاد للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية، لكنه لم يظهر في أي مباراة حتى الآن هذا الموسم، في ظل تقارير تفيد بقرب عودته إلى الدوري الإسباني، وسط منافسة شرسة بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة.

وخلال مؤتمر صحفي يوم السبت، قال توخيل: "نيمار جاهز بدنيا، بعد أن شارك لمدة أسبوع في تدريبات الفريق، لكن وضعه الحالي لا يزال غير واضح".

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وأردف: "طالما استمر عدم وضوح وضعه مع النادي، فلن يكون بإمكانه المشاركة معنا، أما إذا بات الموقف واضحا، حينها سيكون قادرا على الظهور مع زملائه".

وتطرق المدرب الألماني للحديث عن مستوى فريقه مع بداية الموسم الحالي، قائلا: "ربما تركنا انطباعا لدى المنافسين بأن هناك إمكانية للخروج من مواجهاتنا بنتيجة إيجابية، لذا أقول دائما إننا بحاجة للتحسن، لكني واثق بلاعبي الفريق".

وفي ختام تصريحاته، أعلن توخيل غياب الثلاثي جوليان دراكسلر وأندير هيريرا وثيلو كيرير عن المباراة المقبلة.