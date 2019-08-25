شكرا لقرائتكم خبر عن متحرميش نفسك.. 6 تمارين رياضية مناسبة للمرأة الحامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "نوم وعياط واكتئاب طول الليل" هى الحالة التى تتعرض لها المرأة دائما خلال فترة الحمل، مما تؤثر على حالتها النفسية والجسدية أيضا، لذلك يُنصح دائما بممارسة التمارين الرياضية المناسبة للحامل، ووفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday فالتمارين هى:



تمرين بلاتس

"بيلاتس" من التمارين التى تعزز اللياقة البدنية للجسم وتقلل ألم العضلات والظهر، وينصح بممارستها فى الثلث الثانى من الحمل.

اليوجا من التمارين التى تساعد على الاسترخاء وتعزز صحة الجهاز التنفس، وتساعد على التنفس بشكل صحى.

تساعد على تقوية الحوض وعضلات البطن، كما تعمل على تعزيز قوة العضلات والساقين، وحمايتها من الألم والالتهاب.

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تعمل على تقليل ألم الظهر وتعمل على زيادة تدفق الدم للحامل وتسهل عملية الولادة.

من التمارين التى تعمل على تقوية العضلات والذراعين والساقين، وتسهل عملية الولادة.





من التمارين المهمة لصحة الحامل والتى تعمل على تسهيل الولادة وتقوية العضلات والمفاصل. ولا يمكن ممارسة أى من التمارين إلا تحت اشراف الطبيب المعالج وذلك للوقاية من المشاكل الصحية.