شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير.. زيت القلى بكل أنواعه يؤدى إلى التهاب الأمعاء وسرطان القولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحظى الأطعمة المقلية بالزيت النباتى بكل أنواعه بشعبية فى جميع أنحاء العالم، لكن الأبحاث حول الآثار الصحية لهذا الأسلوب من الطهى كانت غير حاسمة إلى حد كبير وركزت على الأشخاص الأصحاء.

ولأول مرة بدأ علماء الغذاء فى جامعة “UMass Amherst” فى دراسة تأثير استهلاك زيت القلى على مرض التهاب الأمعاء (IBD) وسرطان القولون، باستخدام النماذج الحيوانية، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”.

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وقال الأستاذ الدكتور رئيس قسم التغذية "إريك ديكر" إن زيت القلى يسبب التهاب القولون بشكل مبالغ فيه، ويعزز نمو الورم وتفاقم تسرب الأمعاء، ونشر البكتيريا أو المنتجات البكتيرية السامة فى مجرى الدم.

وتابع "ديكر": "يجب أن يكون الأشخاص المصابون بالتهاب القولون أو سرطان القولون مدركين لهذا البحث".

ويؤكد الدكتور "جودونج زهانج"، الذى يركز مختبر علوم الأغذية، اكتشاف أهداف خلوية جديدة فى علاج سرطان القولون وكيفية الحد من مخاطر الإصابة بالتهاب القولون العصبي.

وبدلاً من ذلك يشير البحث الجديد إلى أن تناول الأطعمة المقلية قد يؤدى إلى تفاقم مشاكل القولون، وفى الولايات المتحدة يعانى العديد من الناس من هذه الأمراض، لكن الكثير منهم ربما ما زالوا يتناولون الوجبات السريعة والأطعمة المقلية.

وأضاف جودونج تشانج: "إذا كان شخص ما مصابًا بمرض التهاب القولون العصبى أو سرطان القولون وأكل هذا النوع من الطعام فهناك فرصة تجعل مرضه أكثر عدوانية.