الدكتور أيمن سالم يُحذِّر مِن السجائر الإلكترونية ويُؤكِّد أنَّها ليست آمنة

أكَّد الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر في قصر العيني جامعة القاهرة، خطورة السجائر بكل أنواعها بما فيها الإلكترونية الخالية من النيكوتين، على الجهاز التنفسي لجسم الإنسان، محذرا من جميع أنواع التدخين كونها مضرة للصحة العامة للجسم وليست آمنة.

ولفت الدكتور أيمن سالم إلى أن دراسة جديدة أجرتها كلية الطب في جامعة بنسلفانيا، عن السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين، أثبتت أن تبخر السائل بالتسخين لا يزال يضر بالأوعية الدموية مع عدم وجود النيكوتين، حيث وجد الباحثون أن الحرارة تحول المواد الكيميائية الموجودة في السوائل الإلكترونية إلى جزيئات سامة تؤدي إلى تلف الأوعية الدموية.

ونوَّه الدكتور أيمن سالم إلى أنه رغم عدم وجود القطران وبعض المواد الكيميائية المسببة للسرطان الموجودة في السجائر التقليدية، لا يوجد أمان في السجائر الإلكترونية.

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