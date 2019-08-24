شكرا لقرائتكم خبر عن 193 مصابا فى 22 ولاية أمريكية بأمراض الرئة الحادة بسبب السجائر الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئولو الصحة بالولايات المتحدة اليوم إن مريضا قد توفى مؤخرا فى الولايات المتحدة بعد إصابته بأمراض رئوية حادة، حيث سارعت السلطات للعثور على السبب وراء ما يقرب من 200 حالة محتملة أخرى.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فقالت جينيفر لايدن، كبير المسئولين الطبيين في ولاية إلينوي: "تلقينا بالأمس تقريرًا عن وفاة شخص بالغ تم نقله إلى المستشفى مصابًا بأمراض تنفسية شديدة لم يتم تفسيرها بعد الإبلاغ عن وجود العديد من التقاريرالصحية".

ورفضت تقديم جنس الشخص، لكنها قالت إن أعمار المرضى الذين عولجوا في الولاية تتراوح أعمارهم بين 17 و38 عامًا.



السجائر الإلكترونية

واعتبارا من يوم الجمعة الماضى كانت هناك 193 حالة في 22 ولاية من الحالات المحتملة لأمراض الرئة الحادة المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية منذ نهاية يونيو، وفقا للأرقام الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC”.

Advertisements

ولم يتم تحديد السبب، ولكن جميعهم استخدموا مؤخراً السجائر الإلكترونية لاستنشاق النيكوتين أو الحشيش المتبخر، وتم إرسال العديد من المنتجات للاختبار المعملي.

وقال الدكتور "نجوزي إزيكي" مدير إدارة الصحة في إلينوي: "إن شدة المرض الذى يعانى منه الناس مقلقة ويجب علينا أن نعلن أن استخدام السجائر الإلكترونية قد تكون خطيرة جداً".

لكن إيلينا أرياس، القائم بأعمال نائب المدير لشئون الأمراض غير المعدية في مركز السيطرة على الأمراض فأضافت أنه على الرغم من أن الحالات بدت متشابهة فمن غير الواضح ما إذا كانت هذه الحالات لها سبب شائع، أو إذا كانت أمراضًا مختلفة لها عروض متشابهة.

وقد ارتفع استخدام السائر الإلكترونية بين المراهقين في السنوات الأخيرة، حيث استخدم نحو 3.6 مليون من طلاب المدارس المتوسطة والثانوية هذه المنتجات في عام 2018 ، بزيادة قدرها 1.5 مليون عن العام السابق.