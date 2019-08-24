شفط الغضروف.. سلاح الرياضيين لمواجهة الانزلاق

الرياضيون هم الأكثر اهتماما بصحتهم والأكثر إدراكا لأهميتها، لكن للأسف كثير منهم معرض لمشكلة الانزلاق الغضروفي وأغلبهم لا يخضعون للعمليات الجراحية للقضاء على الانزلاق، خوفا من احتمالية الخطأ.



ويقول الدكتور أحمد سامي، استشاري الأشعة التداخلية في مصر، إن فترة الاستشفاء من عمليات انزلاق الغضروف الجراحية طويلة وتحتاج إلى تثبيت الفقرات وتركيب أجهزة تعويضية.

ويوضح سامي أن كل مخاوف هذه العمليات اختفت بظهور عملية شفط الانزلاق الغضروفي بدون جراحة، والتي يميزها الآتي:

- استخراج حقيقي للغضروف وتسليمه للمريض.

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- تتم من خارج القناة العصبية والعمود الفقري بنسبة أمان عالية.

- لا ينتج عنها تليفات تؤذي الأعصاب فيما بعد العملية.

- لا يتم شق للعضلات أو كسر للعظام ويحتفظ الظهر بقوامه القوي.

- فترة نقاهة قصيرة وتؤهل المريض للعودة سريعا لحياته العملية.

- لا تحتاج إلى تثبيت الفقرات أو تركيب أي أجهزة تعويضية.

- تجرى تحت مخدر موضعي دون آلام، مع تجنب أخطار المخدر العام.