شكرا لقرائتكم خبر عن تصغير الثدي بدون آثار للجرح تماماً.. الدكتور أحمد السبكي يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احيانا بعد الحمل والولادة المتكررة يحدث للمرأة ترهل في الثدي، ويصبح شكله غير لائق، وهناك بعض الفتيات يحدث لهن ترهل في الثدي قبل الزواج والإنجاب، ولأن الثديين جزء لا يتجزأ من انوثة المرأة، ظهرت العديد من الطرق الحديثة لتصغير حجم الثدي.

الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحة السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة، يوضح في حديثه لـ ”الخليج 365” احدث الطرق في تصغير الثدي والقضاء تماما على الترهل به.



كيف-يتم-تصغير-الثدي-بدون-اثر-للجرح؟

تصغير الثدي بدون جرح واضح:

واوضح الدكتور احمد السبكي انه في الماضي كانت جراحة تصغير الثديتترك اثرا واضحا على شكل حرف T مقلوب، ولكن حاليا يتم عمل تصغير الثدي بجرح تجميلي بخط مستقيم اسفل الثدي فلا يظهر اي اثر للجرح ويتم وضح كريمات موضعيه عليه وبمرور الوقت يختفي تماما، ومن الممكن ان نجري عليه جلستين ليزر لإخفاء الجرح تماما.

واستطرد حديثه انه بعد اجراء جراحة تصغير الثدي الحديثة يحدث شد للثدي تماما ويتم رفعه الي اعلى، ولا يوجد جرح ظاهر، وعندما يتم رفع الثدي الي اعلى منحنى الخصر يظهر واضحا فيتم ترسيم الجسم بشكل افضل، وتشعر المرأة بأنوثتها مرة اخرى.



مميزات-لعملية-تصغير-الثدي

تصغير الثدي وتأثيره على الرضاعة:

وأكد الدكتور احمد السبكي ان تصغير الثدي يمكن عمله للمتزوجات والغير متزوجات، فهناك فتيات يكون لديها ترهل في الثدي قبل الزواج.اما عن تأثير التصغير على الرضاعة افاد انه يمكن الا يؤثر على الرضاعة ويمكن ان يؤثر، على عكس تكبير الثديين الذي يتم حاليا بدون جرح ظاهر عِلى الاطلاق، حيث يتم التكبير بجرح حول الحلمة يأخذ نفس لون الحلمة البني، ويختفي تماما حتى انها لا تستطيع الفتاة ان تراه بعد ذلك، ويعطي شكل مثالي.

واشار الي ان زرعات الثدي اصبح بها تقدم كبير، والزرعات الحديثة امان 100 %، وتعطي شكل انثوي تحلم به كل فتاة بدون جرح ظاهر وبدون مضاعفات ويستمر معها العمر كله دون تغيير.

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