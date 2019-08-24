طريقة إعداد وتحضير سوفليه الشوكولاتة بالمايكرويف



مقادير سوفليه الشوكولاتة بالمايكرويف

- للتقديم :

الشوكولاتة : 2 ملعقة صغيرة (المعدّة للدهن على الخبز / جاهزة)

سكر : حسب الرغبة

الفراولة : حسب الرغبة

- دقيق : 4 ملاعق كبيرة (ذاتيّ الاختمار)

- سكر : 4 ملاعق كبيرة

- بودرة الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة (ونصف ملعقة صغيرة / للتزيين)

- البيض : 1 حبة (كبير الحجم)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- حليب : 3 ملاعق كبيرة (سائل)

طريقة تحضير سوفليه الشوكولاتة بالمايكرويف

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يُخلط الدقيق والسكَّر وبودرة الكاكاو معًا، في وعاء متوسِّط الحجم.

ثمَّ، تُفقس حبَّة البيض في الوعاء، مع التقليب بخفَّة، فيُصبُّ الزيت، مع التقليب، فالحليب. تُقلَّب المكوِّنات مرارًا، حتَّى يُصبح الخليط متجانسًا.

يُحضَّر زوجان من السلطانيَّات الصغيرة الفرديَّة للتقديم؛ تُوزَّع ملعقة كبيرة من خليط الدقيق في كلٍّ منهما. ثمَّ، تُضاف إلى وسط كلِّ سلطانيَّة، ملعقة من الشوكولاتة المعدّة للدهن على الخبز، وفوقها الكمّ الباقي من خليط الدقيق الذي يوزَّع على السلطانيتين.

تُدخل السلطانيتان إلى الـ"مايكرُويف"، مع الطهي من 45 ثانية إلى دقيقة. علمًا أن التأكد من جهوزيَّة الحلوى تتمُّ عند ملاحظة أنَّه توقَّف عن الارتفاع.

تُزيَّن الحلوى ببودرة الكاكاو والسكَّر والفراولة.

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