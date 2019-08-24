طريقة إعداد وتحضير سوفليه الاوريو



مقادير سوفليه الاوريو

- بسكويت أوريو : 15 حبة

- كريمة الخفق : كيس

- القشطة : علبة

- حليب : ربع كوب (كامل الدسم) طريقة تحضير سوفليه الاوريو 1. قومي بتكسير حبات الأوريو في الخلاط. 2. ثم أضيفي القشطة، كريمة الخفق، و ربع كوب من الحليب، واخلطيهم من 2 الى 3 دقائق. Advertisements 3. اسكبي الخليط فى قوالب صغيرة وضعيهم فى الفرن على درجة حرارة 180 حتى تنضج ويحمر الوجه. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير الكابتشينو برغوة الحليب طريقة إعداد وتحضير شوربة شوفان بالحليب

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