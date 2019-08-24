طريقة إعداد وتحضير سوفليه النوتيلا بالمايكرويف بثلاث دقائق

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مقادير سوفليه النوتيلا بالمايكرويف بثلاث دقائق

- طحين : 2 ملعقة كبيرة

- بيكنج بودر : ربع ملعقة صغيرة

- بودرة الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة

- سكر : ملعقة كبيرة ونصف

- ملح : ثمن ملعقة صغيرة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (مذوبة)

- شوكولاتة نيوتيلا : 2 ملعقة كبيرة

- حليب : ملعقتان كبيرتان ونصف

- حبيبات الشوكولاتة : 2 ملعقة صغيرة طريقة تحضير سوفليه النوتيلا بالمايكرويف بثلاث دقائق اخلطي الطحينن مع البيكنج باودر والكاكاو والسكر والملح في طبق.

أضيفي الزبدة المذوبة وشوكولاتة النوتيلا والحليب واخلطي حتى تتجانس المكونات.

أضيفي حبيبات الشوكولاتة وحركي المزيج.

ادهني أكواب الفرن بالقليل من الزبدة ورشة طحين.

وزعي خليط الشوكولاتة في الأكواب وأدخليها المايكرويف لدقيقة ونصف.

قدميها ساخنة مع الآيس كريم أو صوص الشوكولاتة حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كريمة الزبدة بالليمون لتزيين الكيك تناول الكرواسون قد يتسبب في إصابتك بارتفاع مستوى الكولسترول

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