طريقة إعداد وتحضير سوفليه الليمونا

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سوفليه الليمون

- سكر : 6 ملاعق كبيرة

- طحين : ربع كوب

- بشر الليمون : 2 ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : ربع كوب

- صفار البيض : 2 حبة

- الزبدة : ملعقة كبيرة (مذوبة)

- حليب : كوب

- بياض البيض : 3 حبات

- سكر البودرة : 2 ملعقة كبيرة (للتزيين) طريقة تحضير سوفليه الليمون 1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة. 2. ادهني أطباق صغيرة للفرن بالقليل من الزيت وضعيها جانباً. 3. اخلطي 2 ملعقة كبيرة من السكر مع الطحين في وعاء. 4. أضيفي عصير الليمون وبشر الليمون والزبدة وقلبي حتى يصبح الخليط ناعماً. 5. في وعاء آخر اخلطي صفار البيض والحليب جيداً وضعيه جانباً. 6. ضعي بياض البيض في وعاء كبيرة واخفقيه بالخفاقة الكهربائية على سرعة متوسطة مع 4 ملاعق السكر المتبقية جيداً حتى يتضاعف حجمه. Advertisements 7. اخلطي صفار البيض والحليب مع خليط الطحين والليمون. 8. بياض البيض حركي بخفة حتى تتمازج المكونات. 9. صبي المزيج في الأطباق المجهزة وضعي الأطباق في صينية فرن فيها ماء مغلي لارتفاع انش. 10. أدخلي الصينية الفرن لمدة 40 دقيقة ثم أخرجيها من الفرن وأزيلي الأطباق من الصينية واتركيها لتبرد 5 دقائق. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كريمة الزبدة بالليمون لتزيين الكيك تناول الكرواسون قد يتسبب في إصابتك بارتفاع مستوى الكولسترول

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