طريقة إعداد وتحضير الطماطم المحشية بالجبن والريحان للرجيم

القاهرة - لايف ستايل

مقادير الطماطم المحشية بالجبن والريحان للرجيم

- طماطم : 4 حبات (متوسطة الحجم)

- جبن كريمي : علبة (لايت)

- زيت الزيتون : ملعقة صغيرة

- ريحان : ربع كوب (طازج ومفروم)

- الذرة : ربع كوب (معلبة مغسولة ومصفاة)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الشبت : ملعقة كبيرة (طازج / للزينة) طريقة تحضير الطماطم المحشية بالجبن والريحان للرجيم ازيلي رأس الطماطم وفرغيها من البذور والحشوة.

اخلطي الجبن الكريمي مع الريحان والفلفل الأسود وزيت الزيتون والذرة.

احشي حبات الطماطم المفرغة بحشوة الجبن ووزعي الشبت على وجه الحشوة وقدميها. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالبصل والطماطم طريقة إعداد وتحضير سلطة البرغل بالطماطم وجبن الحلوم

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