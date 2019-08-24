طريقة إعداد وتحضير طماطم محشوة بالجبن لرجيم متوازن

القاهرة - لايف ستايل

مقادير طماطم محشوة بالجبن لرجيم متوازن

- طماطم : 4 حبات (صغيرة الحجم)

- جبنة الفيتا : 60 غراماً (أو الجبنة البلغارية)

- لبنة : ملعقة صغيرة

- البصل الابيض : 1 حبة (مبروش برشا ناعما)

- زعتر مجفف : ربع ملعقة صغيرة (أو الحبق حسب الرغبة)

طريقة تحضير طماطم محشوة بالجبن لرجيم متوازن 1. تقطع حبات الطماطم من الأعلى ويفرغ داخلها بواسطة ملعقة صغيرة. 2. تخلط الجبنة مع اللبنة والبصل والزعتر أو الحبق. ويهرس المزيج جيداً بواسطة الشوكة. 3. تحشى حبات الطماطم بالمزيج وتقدم مزينة بأوراق النعناع أو الحبق الأخضر. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالبصل والطماطم طريقة إعداد وتحضير سلطة البرغل بالطماطم وجبن الحلوم

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