طريقة إعداد وتحضير شوربة الطماطم مع الحمّص والنعناع لرجيم صحي



مقادير شوربة الطماطم مع الحمّص والنعناع لرجيم صحي

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- البصل : 1 حبة (صغيرة ومفرومة)

- الجزر : 1 حبة (صغيرة ومقطّعة إلى مكعبات)

- الكرفس : ملعقة كبيرة (مقطّع إلى مكعبات صغيرة)

- الثوم : فص (المهروس)

- بندورة : 4 حبات (متوسطة ومقشّرة ومقطعة إلى مكعبات)

- دقيق : ملعقة كبيرة

- الماء : 3 اكواب (ساخن)

- الحمص : ملعقتان كبيرتان (مسلوق، مع الاحتفاظ بالمزيد للتزيين)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- النعناع : حسب الرغبة (الطازج للتقديم)

طريقة تحضير شوربة الطماطم مع الحمّص والنعناع لرجيم صحي

1. سخّني الزيت في قدر متوسطة، على النار، ثم أضيفي البصل، فالجزر، فالكرفس، فالثوم، مع التقليب لمدة 5 دقائق. وبعدها، أضيفي البندورة فالدقيق مع التقليب على نار هادئة .

2. اسكبي الماء الساخن، مع مكعب مرق الدجاج، والحمّص. ثمّ، خفّفي الحرارة، ودعي هذا الخليط على نار هادئة، وذلك لمدة 20 دقيقة .

3. ضعي الحساء في الخلاط، وأنثري الملح، والفلفل. وبعد ضربه في الخلاط، قدّميه مع النعناع الطازج.

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