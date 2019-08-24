طريقة إعداد وتحضير شوربة الطماطم مع الحمّص والنعناع لرجيم صحي

القاهرة - لايف ستايل
مقادير شوربة الطماطم مع الحمّص والنعناع لرجيم صحي
- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة
- البصل : 1 حبة (صغيرة ومفرومة)
- الجزر : 1 حبة (صغيرة ومقطّعة إلى مكعبات)
- الكرفس : ملعقة كبيرة (مقطّع إلى مكعبات صغيرة)
- الثوم : فص (المهروس)
- بندورة : 4 حبات (متوسطة ومقشّرة ومقطعة إلى مكعبات)
- دقيق : ملعقة كبيرة
- الماء : 3 اكواب (ساخن)
- الحمص : ملعقتان كبيرتان (مسلوق، مع الاحتفاظ بالمزيد للتزيين)
- ملح : حسب الرغبة
- فلفل أسود : حسب الرغبة
- النعناع : حسب الرغبة (الطازج للتقديم)
طريقة تحضير شوربة الطماطم مع الحمّص والنعناع لرجيم صحي
1. سخّني الزيت في قدر متوسطة، على النار، ثم أضيفي البصل، فالجزر، فالكرفس، فالثوم، مع التقليب لمدة 5 دقائق. وبعدها، أضيفي البندورة فالدقيق مع التقليب على نار هادئة .
2. اسكبي الماء الساخن، مع مكعب مرق الدجاج، والحمّص. ثمّ، خفّفي الحرارة، ودعي هذا الخليط على نار هادئة، وذلك لمدة 20 دقيقة .
3. ضعي الحساء في الخلاط، وأنثري الملح، والفلفل. وبعد ضربه في الخلاط، قدّميه مع النعناع الطازج.
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