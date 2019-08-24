طريقة إعداد وتحضير الطماطم المشوية بجبن البارميزان للرجيم

القاهرة - لايف ستايل

مقادير الطماطم المشوية بجبن البارميزان للرجيم

- طماطم : 4 حبات (مقطعة أنصاف)

- جبنة بارميزان : ربع كوب (مبشورة)

- أوريغانو : ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 4 ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

طريقة تحضير الطماطم المشوية بجبن البارميزان للرجيم 1. سخني الفرن على حرارة 450 درجة. 2. ضعي الطماطم في صينية على ورق الزبدة على الجهة المقطوعة بحيث يكون النصف الدائري للوجه. 3. وزعي جبن البارميزان والأوريغانو والملح والفلفل على الطماطم. 4. وزعي زيت الزيت عليها وأدخليها الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تصبح الطماطم طرية. Advertisements 5. ضعيها في طبق التقديم وقدميها ساخنة أو دافئة. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالبصل والطماطم طريقة إعداد وتحضير سلطة البرغل بالطماطم وجبن الحلوم

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