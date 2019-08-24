طريقة إعداد وتحضير سلطة السبانخ بالتفاح الأخضر

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة السبانخ بالتفاح الأخضر

- السبانخ : 2 كوب (مفروم خشن)

- طماطم : 1 حبة (مفرومة مكعبات)

- خيار : 1 حبة (مقشر ومفروم دوائر)

- التفاح الاخضر : 1 حبة (مفروم مكعبات)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : ملعقة صغيرة

- خل البلسمك : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة طريقة تحضير سلطة السبانخ بالتفاح الأخضر اخلطي السبانخ مع الطماطم والخيار والتفاح في طبق.

وزعي عصير الليمون وزيت الزيتون والخل البلسمك.

أضيفي الملح وقلبي السلطة وقدميها. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة تحضير فطيرة الدجاج والسبانخ طريقة إعداد وتحضير بيتزا السبانخ والجبن

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