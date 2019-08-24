طريقة إعداد وتحضير سلطة السبانخ بالزيت لرجيم صحي

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة السبانخ بالزيت لرجيم صحي

- ورق السبانخ : 3 اكواب (مغسولة ومفرومة خشن)

- البصل : 1 pcs (صغيرة مفرومة ناعم)

- الثوم : 4 pcs (مهروس)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- عصير الليمون : ملعقتان كبيرتان (للوجه)

طريقة تحضير سلطة السبانخ بالزيت لرجيم صحي 1. يقلب البصل بزيت الزيتون ليذبل، ثم يضاف الثوم والسبانخ، ويرش بالملح، وتغطى لتذبل وتنضج، وستقل كمية السبانخ بشكل ملحوظ. 2. يرفع الغطاء ويترك لينشف ماؤه قليلاً. 3. يقدم مع عصرة ليمون على الوجة ويقدم باردة كطبق سلطة. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة تحضير فطيرة الدجاج والسبانخ طريقة إعداد وتحضير بيتزا السبانخ والجبن

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