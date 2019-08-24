طريقة إعداد وتحضير سلطة السبانخ مع الأعشاب

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة السبانخ مع الأعشاب

- السبانخ : 3 اكواب (بيبي أو مفروم خشن)

- الجرجير : نصف كوب (مفروم خشن)

- الملفوف الأحمر : نصف كوب (مفروم خشن)

- بقدونس : ربع كوب (مفروم خشن)

- النعناع : نصف كوب (مفروم خشن)

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الخل : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة طريقة تحضير سلطة السبانخ مع الأعشاب 1. اخلطي السبانخ مع الجرجير والبقدونس والنعنع والملفوف في وعاء عميق. 2. اخلطي زيت الزيتون مع الخل والملح وعصير الليمون جيداً. Advertisements 3. أضيفي المزيج فوق السلطة وحركيها وقدميها فوراً. قد يهمك ايضاً: طريقة تحضير فطيرة الدجاج والسبانخ طريقة إعداد وتحضير بيتزا السبانخ والجبن

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